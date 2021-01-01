دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذا العمر



أمراض القلب أمراض القلب



كشفت دراسة حديثة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ أمراض القلب من الرجال، خاصة عندما يكون لديهن قراءات مرتفعة لـ ضغط الدم في الأربعينيات من العمر.





أمراض القلب



وفقا لدراسة نشرها موقع healthshots، فإن ارتفاع ضغط الدم غير المراقب يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

قد يعجبك أيضا...

وتشير دراسة أوروبية إلى أن النساء في منتصف العمر ربما يواجهن العبء الأكبر من الرجال.وقالت الدراسة إن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم المعتدل في أوائل الأربعينيات من العمر لديهن خطر مضاعف للإصابة بـ متلازمة الشريان التاجي الحادة في الخمسينيات من العمر، مقارنة بنظيراتهن اللاتي لديهن ضغط دم طبيعي.في يومه العالمي.. أعراض تحذيرية تنذر بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدمالأكثر عرضة للإصابةوقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة إستر كرينجلاند، من جامعة بيرغن بالنرويج: "حتى لو شعرن بصحة جيدة، يجب أن يقوم طبيب الرعاية الأولية بقياس ضغط الدم لدى النساء وتكرار ذلك على فترات منتظمة، خاصة لمن لديهم عوامل خطر أخرى للإصابة بأمراض القلب، مثل السمنة والسكري واضطرابات المناعة الذاتية ومضاعفات الحمل أو الآباء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى مزيد من المراقبة المكثفة".وأشارت دراسات سابقة إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر أقوى للإصابة بأمراض القلب لدى النساء منه لدى الرجال، بالإضافة إلى ذلك، يكون ضغط الدم لدى النساء الشابات ومتوسطات العمر أقل من الرجال في المتوسط.في يومه العالمي.. 5 نصائح بسيطة للتحكم في ارتفاع ضغط الدمخطر الإصابةأكدت الدراسة أنه حتى ارتفاع ضغط الدم بشكل طفيف يمكن أن يزيد من خطر إصابة النساء بأمراض القلب.وبحثت هذه الدراسة ما إذا كان ضغط الدم المرتفع بشكل طفيف (130-139 / 80-89 ملم زئبقي) عامل خطر أقوى لمتلازمات الشريان التاجي الحادة لدى النساء مقارنة بالرجال.النساء أكثر عرضة للخطر من الرجال!واختتمت الدكتورة كرينجلاند بالقول: "يجب أن تعرف النساء ضغط دمهن، للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، يوصى بالحفاظ على وزن الجسم الطبيعي، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، علاوة على ذلك، يُنصح بتجنب التدخين والاستهلاك المفرط للكحول والملح".