دراسة.. تخلصى من فرط الحركة عند طفلك بهذه الحيلة



تخلصى من فرط الحركة عند طفلك تخلصى من فرط الحركة عند طفلك



بعد أن فاجأت جانا أبنه عمر دياب متابعيها عبر إنستجرام بطردها من المدرسة لـ معاناتها باضطراب نفسي فإذا كان طفلك يعانى من فرط الحركة يمكن وفقًا لهذه الدراسة أن تساعد تمارين اليوجا والتنفس الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على تنظيم سلوكهم بشكل أفضل.



وأكدت الدراسة التى نشرها موقع" healthshots "يمكن أن يكون لليوجا تأثير إيجابي هائل على الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة



أكدت الدراسة أن ممارسة اليوجا لا تساعد البالغين فقط في التعامل مع التوتر - ولكن أيضًا تساعد الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه .

تمارين اليوجا

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أكدت الدراسة والتى توصل إليها علماء النفس في جامعة الأورال الفيدرالية الروسية إلى استنتاج مفاده أن تمارين اليوجا والتنفس لها تأثير إيجابي على الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).دون أدوية.. نوع من الزيوت يعالج فرط الحركة عند الأطفال.. تعرف عليهكيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الأطفال؟فى السياق نفسه قال سيرجي كيسيليف ، رئيس مختبر تطوير الدماغ والعصبية في UrFU أن ممارسة الأطفال لليوجا تساعد على إمداد الدماغ بالأكسجين بشكل أفضل والتأثير الإيجابى على سلوك ونفسية الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ".أكدت الدراسة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب يترافق مع ضعف نمو الجهاز العصبي للطفل وغالبًا ما يتجلى في سن السابعة أو في بداية التعليم العادي و يتسم اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بعدم الانتباه والنشاط المفرط والسلوك الاندفاعي.