مع ارتفاع درجات الحرارة حيل سريعه تخلصك من الإجهاد الحرارى



الإجهاد الحرارى الإجهاد الحرارى





حيل سريعه تخلصك من الإجهاد الحرارى مع إرتفاع درجات الحرارة جربيها بنفسك إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين

حمام القدم الباردة



إن وضع قدميك في حمام بارد يبرد جسمك ويسمح لك بالجلوس والاسترخاء ما عليك سوى إضافة الماء البارد ومكعبات الثلج إلى وعاء من الماء واغمرى قدميك وانقعيها لمدة تصل إلى 20 دقيقة و ثم أضيفى بضع قطرات من زيت النعناع العطري للحصول على تأثير تبريد إضافي.

ماء جوز الهند

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يعد شرب ماء جوز الهند طريقة رائعة لإنعاش جسمك وتنشيطه والتخلص من الإجهاد الحرارى وذلك لكثرة الفيتامينات والمعادن الموجودة في ماء جوز الهندالنعناعالنعناع معروف بخصائصه المبردة بسبب محتواه العالي من المنثول لذا فهو يساعد على ترطيب الجسم و يمكنك صنع شاي النعناع الساخن وتناوله فهو يجعلك تشعرين بالحرارة ويساعدك على التعرق أكثر و تهدئة جسمك والتخلص من الإجهاد الحرارىالأطعمة المرطبةتناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه مثل الشمام والبطيخ والفراولة فعال فى ترطيب الجسمجربى تناول الكثير من الخضروات مثل الكرفس والخيار والقرنبيط أو يمكنك دمجها في عصير صحي مع الزبادى أيضا.ممارسة اليوجااليوجا لها تأثير تبريد على جسمك وعقلك وتساعدك على الاسترخاء والتهدئة جسديًا وعقليًا.الصباريمكن أن تساعد الأوراق والهلام الداخلي للصبار في خفض درجة حرارة الجسم فيمكنك تناول مشروب الصبار عن طريق مزج ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج لكل كوب ماءاللبنقد يساعد شرب اللبن الرائب على تهدئة جسمك وتحسين عملية التمثيل الغذائي كما أن اللبن مليئ بالفيتامينات والمعادن التي ستساعد على إستعادة الطاقة الطبيعية لجسمك ومحاربة الإجهاد الحرارىنبات الحلبةقد يساعد احتساء كوب من شاي الحلبة على التعرق ، مما يسمح لك بالبرودة ويمكنك تحضير الشاي في وقت مبكر وتبريده في الثلاجة قبل شربه.قد تكون الحلبة مفيدة أيضًا في التخلص من بعض السوائل الزائدة وإزالة السموم من الجسم.الفلفل الحارعلى الرغم من أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يجعلك تشعر بالدفء ، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا في خفض درجة حرارة جسمك و ذلك لأن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يرسل رسائل إلى الدماغ للإشارة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وهذا يسبب لك التعرق أكثر من المعتاد ويمنحك الترطيب.