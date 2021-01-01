عن الموجة الثالثة.. تاج الدين: نفسنا نكسرها ونكسر رقبتها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، فيما يخص الموجة الثالثة لفيروس كورونا : "نفسنا نكسرها ونكسر رقبتها، ومازلنا في الموجة الثالثة، وطول ما في زيادة فإحنا ما زلنا في هذه الموجة" .
واضاف “ تاج الدين ” خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ن الماع على فضائية الاولى المصرية ، أنه من الضرورى الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتوازي مع الحصول على اللقاحات.
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