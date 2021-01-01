عن الموجة الثالثة.. تاج الدين: نفسنا نكسرها ونكسر رقبتها



الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، فيما يخص الموجة الثالثة لفيروس كورونا : "نفسنا نكسرها ونكسر رقبتها، ومازلنا في الموجة الثالثة، وطول ما في زيادة فإحنا ما زلنا في هذه الموجة" .







واضاف “ تاج الدين ” خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ن الماع على فضائية الاولى المصرية ، أنه من الضرورى الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتوازي مع الحصول على اللقاحات.

قد يعجبك أيضا...

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إلى أن السلالة الهندية تقاوم اللقاحات الروتينية، لذلك بدأت تنتج الهند نوعا من التطعيمات يتماشى معها.كما نفى تاج الدين وجود ما يسمى بالسلالة المصرية، موضحا: "اللي عنده السلالة دي يطلعها، ومفيش داعي لإخفاء أي أمر، ولو في هتبان مفيش حاجة هتستخبى".