بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم



بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار

أعلنت شركة بوجاتي لصناعة السيارات الفرنسية الفاخرة عن اقتراب وضع اللمسات النهائية علي سيارتها " بوجاتي لافواتور نوار " الأغلى حول العالم ، وإظهارها إلى النور وتسليمها إلى مالكها الجديد الذى وصفته بـ المحظوظ.



وجاءت عدد من التقارير عن شركة بوجاتى تؤكد أن مالك السيارة الأغلى حول العالم لافواتور نوار ، هو الأمير بدر بن سعود ، ولكن لم تؤكد بعد شركة بوجاتى .



و كشفت شركة بوجاتي لصناعة السيارات الفرنسية الفاخرة، عن عدد من الصور التشويقية للسيارة ذات الفخامة العالية ، حيث تم التقاط هذه الصور بجانب برج إيفل في باريس ومعالم أخرى بالدولة فرنسا، مما يدل هذا إلى قرب انتهاء إنتاج الموديل النهائي للسيارة.

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وتأتي أغلى سيارة فى العالم من بوجاتى بتصميم رائع مستخرج من سيارة Type 57 SC أتلانتيك الكلاسيكية وجسد من ألياف الكربون.وبنيت السيارة بوجاتي لافواتور نوار على هيكل شيرون، مستمد قوته من محرك 16 سلندر 8.0 لتر توربو رباعي بقوة 1479 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن متر.ومن المتوقع طرح شركة بوجاتي لصناعة السيارات الفرنسية سيارتها الفاخرة في الأسواق في نهاية شهر مايو الحالي، حيث تقدر سعر السيارة بـ 18 مليون دولار.والجدير بالذكر أن السيارة لافواتور نوار ، والتى تعد أغلى سيارة بالعالم، قد تم تدشينها بهيئتها الإختبارية بالذكرى السنوية 110 للعلامة التجارية الفرنسية .