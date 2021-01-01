أعلنت شركة بوجاتي لصناعة السيارات الفرنسية الفاخرة عن اقتراب وضع اللمسات النهائية علي سيارتها " بوجاتي لافواتور نوار " الأغلى حول العالم ، وإظهارها إلى النور وتسليمها إلى مالكها الجديد الذى وصفته بـ المحظوظ.
وجاءت عدد من التقارير عن شركة بوجاتى تؤكد أن مالك السيارة الأغلى حول العالم لافواتور نوار ، هو الأمير بدر بن سعود ، ولكن لم تؤكد بعد شركة بوجاتى .
و كشفت شركة بوجاتي لصناعة السيارات الفرنسية الفاخرة، عن عدد من الصور التشويقية للسيارة ذات الفخامة العالية ، حيث تم التقاط هذه الصور بجانب برج إيفل في باريس ومعالم أخرى بالدولة فرنسا، مما يدل هذا إلى قرب انتهاء إنتاج الموديل النهائي للسيارة.
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التعليقات على بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم
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