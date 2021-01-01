أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئي) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.
وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية.
وأكدت وحدة المدارس اليابانية أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.
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التعليقات على التعليم تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل
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