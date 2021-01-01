شاهد.. توشيبا تعلن عن جيلها الأحدث من أجهزة التلفاز الذكية

أعلنت شركة توشيبا اليابانية عن جيلها الجديد من أجهزة Smart Fire TV التي طورت لتلبي أحدث متطلبات المستخدمين حاليا.
وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح عدة نسخ من هذه الأجهزة، منها جهاز بمقاس 43 بوصة بسعر 350 دولارا، وجهاز بمقاس 50 بوصة بسعر 470 دولارا، كما ستطلق نسخا أكبر بمقاس 55 و65 و75 بوصة مستقبلا.
وتتميز هذه الأجهزة عن أجهزة Fire TV السابقة باحتوائها على شاشات أعلى دقة وأكثر سطوعا، حوافها رقيقة لا تشغل مساحات كبيرة على الواجهات، فضلا عن أنها تدعم عرض الصور واللقطات بدقة 4K.
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