شاهد.. توشيبا تعلن عن جيلها الأحدث من أجهزة التلفاز الذكية



أجهزة التلفاز الذكية أجهزة التلفاز الذكية

أعلنت شركة توشيبا اليابانية عن جيلها الجديد من أجهزة Smart Fire TV التي طورت لتلبي أحدث متطلبات المستخدمين حاليا.



وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح عدة نسخ من هذه الأجهزة، منها جهاز بمقاس 43 بوصة بسعر 350 دولارا، وجهاز بمقاس 50 بوصة بسعر 470 دولارا، كما ستطلق نسخا أكبر بمقاس 55 و65 و75 بوصة مستقبلا.



وتتميز هذه الأجهزة عن أجهزة Fire TV السابقة باحتوائها على شاشات أعلى دقة وأكثر سطوعا، حوافها رقيقة لا تشغل مساحات كبيرة على الواجهات، فضلا عن أنها تدعم عرض الصور واللقطات بدقة 4K.

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ودعمت توشيبا هذه التلفزيونات بـ 4 مداخل HDMI، و4 مداخل HDMI HDCP 2.2، ومنفذي USB 2.0، ومنفذ إخراج صوتي وبصري مركب، ومنفذ لسماعات الرأس.ويمكن لهذه الأجهزة الاتصال مع أحدث شبكات الإنترنت اللاسلكية، فضلا عن أنها مدعومة بمحرك Toshiba Regza Engine 4K، و تقنيات Dolby Vision و HDR10K ، كما يمكن التحكم ببعض ميزاتها عبر مساعد "أليكسا" والأوامر الصوتية.