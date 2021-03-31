أكد احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصانع الحديد أعلنت عن رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر مايو الجارى، مشيرا الى انه تم زيادة الاسعار مرتين قبل عيد الفطر المبارك بواقع 500 جنيه للطن خلال نفس الشهر.
وقال الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن هذه المرة الثالثة خلال أقل من شهر يتم رفع أسعار الحديد حيث ارتفعت بما يقارب 1000 جنيه في الطن عن الأسعار قبل شهر رمضان.
وعن الاسعار الحالية اوضح الزينى أن أسعار طن الحديد تسليم مصنع ستتراوح بين 14300 – 14600 جنيه للطن مشيرا إلى أن الأسعار قبل عيد الفطر كانت تتراوح بين 14100 – 14400 جنيه للطن .
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التعليقات على مواد البناء:ارتفاع أسعار الحديد فوق الـ 14 ألف جنيه للطن غير مبرر
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