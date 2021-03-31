خلال 135 يوما .. الدولار يتراجع أمام الجنيه بتلك القيمة



الدولار يتراجع أمام الجنيه الدولار يتراجع أمام الجنيه

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري منذ مطلع العام الجاري، وتحديدا خلال 135 يوما مروا من 2021، تراجعا للورقة الخضراء أمام الجنيه المصري، وذلك بنسبة طفيفة سجلت 4 قروش لكل دولار.



الدولار في البنك المركزي

وفي مطلع عام 2021، تحديدا يوم 1 يناير كان الدولار الأمريكي يسجل للشراء 15.65 جنيه وللبيع سجب 15.79 جنيه، أما اليوم وبحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل للشراء 15.61 جنيه وللبيع سجل 14.74 جنيه.



الدولار في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر تحديث فقد عرض البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية عند مستويات شراء 15.61 جنيه، وبيع 15.71 جنيه.

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