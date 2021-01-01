انتبه.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بـ الغدة الدرقية



الغدة الدرقية الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي التهاب الغدة الدرقية إلى زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي.



والتهاب الغدة الدرقية هو تورم أو التهاب في الغدة الدرقية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة أو نقص إنتاج هرمون الغدة الدرقية.



وكشفًا لما قدمه موقع clevelandclinic.org إليكم ابرز العلامات والأعراض التي تؤكد إصابتك بالغدة الدرقية…

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أعراض الغدة الدرقيةتعتمد أعراض التهاب الغدة الدرقية على نوع التهاب الغدة الدرقية ومرحلة التهاب الغدة الدرقية.مرحلة فرط نشاط الغدة الدرقية : عادة ما تكون قصيرة الأمد (1-3 أشهر)، إذا تضررت الخلايا بسرعة وكان هناك تسرب زائد لهرمون الغدة الدرقية ، فقد تظهر عليك أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، مثل:القلقالشعور بالضيقمشاكل في النومسرعة دقات القلبإعياءفقدان الوزن غير المخطط لهزيادة التعرق وعدم تحمل الحرارةالقلق والعصبيةزيادة الشهيةالارتعاشمرحلة قصور الغدة الدرقية (أكثر شيوعًا) : يمكن أن تكون طويلة الأمد وقد تصبح دائمة، في حالة تلف الخلايا وانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية ، فقد تظهر عليك أعراض قصور الغدة الدرقية ، مثل:إعياءزيادة الوزن بشكل غير متوقعإمساككآبةجلد جافصعوبة في أداء التمارين البدنيةضعف القدرة العقلية على التركيز والتركيز