كيفية عمل الطحينة الجاهزة.. بـ4 وصفات مختلفة

الطحينة الجاهزة
تعد الطحينة من أنواع السلطات الشهية والمميزة، والتي يفضل العديد من الأشخاص تواجدها على مائدة الطعام بشكل دائم، كما تتميز الطحينة بطريقة إعدادها السهلة والخفيفة.
وإليكم طريقة تحضير الطحينة بوصفات مختلفة وشهية.
كيفية عمل الطحينة الجاهزة
مقادير الطحينة
زيت زيتون
عصير ليمون
طحينة
ملح
خل
طريقة تحضير الطحينة
* نضع زيت زيتون وعصير ليمون وطحينة وملح وخل ونفرمهم جيدا في الكبة
* نضيف قليل من الماء ونفرم مرة اخرى وتقدم باردة
كيفية عمل الطحينة
مقادير الطحينة
كوب سمسم محمص
كوب فول سوداني محمص
كوب دقيق
كوب زيت
طريقة تحضير الطحينة
* يطحن السمسم ويوضع فى الخلاط
* يطحن الفول السودانى ويضاف فى الخلاط
* يضاف الزيت والدقيق ويقلب ويحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الإستخدام
طريقة عمل الطحينة للمشويات
مقادير سلطة طحينة
طحينة
زبادي
ثوم
فلفل حار
شطة
كمون
زيت زيتون
خل
عصير الليمون
ملح
فلفل أسود
كزبرة خضراء
باذنجان مشوي
طريقة تحضير سلطة طحينة
* يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي
* نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون
* يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون
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