كيفية عمل الطحينة الجاهزة.. بـ4 وصفات مختلفة



الطحينة الجاهزة الطحينة الجاهزة

تعد الطحينة من أنواع السلطات الشهية والمميزة، والتي يفضل العديد من الأشخاص تواجدها على مائدة الطعام بشكل دائم، كما تتميز الطحينة بطريقة إعدادها السهلة والخفيفة.



وإليكم طريقة تحضير الطحينة بوصفات مختلفة وشهية.



كيفية عمل الطحينة الجاهزة

مقادير الطحينة

زيت زيتون

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