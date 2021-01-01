كيفية عمل الملوخية.. الناشفة وبالماجي والمجمدة

كيفية عمل الملوخية
كيفية عمل الملوخية من اكثر ماتبحث عنه ربات المنزل حيث إن عمل الملوخية لها تكات من أساسيات كيفية عمل الملوخية ونقدم لكي الطرق المختلفة
كيفية عمل الملوخية الناشفة
هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن كيفية عمل الملوخية الناشفة ، لذلك لاداعي للبحث كثيرا حيث نقدم لكي اليوم بالتفاصيل كيفية عمل الملوخية الناشفة.
مقادير الملوخية الناشفة
ملوخية ناشفة
ثوم مفروم
مكعب مرقة دجاج
سمنة
كزبرة جافة ناعمة
كيفية عمل الملوخية الناشفة
* يشوح الثوم المفروم فى السمنة على النار
* تضاف الكزبرة الجافة الناعمة ويقلب كل الخليط
* يضاف الماء والمرقة
* تقلب الملوخية الناشفة مع القليل من الماء
* يضاف خليط الملوخية لخليط الثوم
* تقلب على النار حتى الغليان
* تغرف وتقدم
طريقة عمل الملوخية بالماجي
مقادير طريقة عمل الملوخية بالماجي
ملوخية خضراء
ثوم مفروم
كزبرة جافة ناعمة
سمنه
ماجي “ مرقة دجاج ”
ملح فلفل أسود
طريقة عمل الملوخية بالماجي
* خرطى الملوخية وأضيفيها فى الشوربة وقلبى
* شوحى الثوم فى الزيت على النار مع الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود
* أضيفى الطشة لملوخية وقلبى وقدميها
طريقة عمل الملوخية المجمدة
تحتاج طريقة عمل الملوخية المجمدة الي
كيس ملوخية
مرقة دجاج
ثوم مفروم
كزبرة خضراء مفرومة
كزبرة ناشفة
ملح
زبدة زيت
رشة سكر
أرز
مستكة
حبهان
مرقة
طريقة عمل الملوخية المجمدة
* تسخن الملوخية ثم ترفع بعيداً على النار ويضاف اليها المرقة الساخنة و تقلب حتى تتجانس مع المرقة تماما
* تضاف الكزبره الخضراء و السكر الى الملوخية فى الحلة
* يوضع الزبدة و ثوم مفروم مع ملح فى طاسة اخرى ثم يضاف اليها الكزبره الناشفة و يقلبوا جيداً
* تضاف الطشة الى الملوخية مع عدم تغطية الملوخيه و عدم تركها للغليان
* يوضع الزيت مع الزبدة فى حلة ساخنه لتجهيز الارز ثم يضاف اليه المستكة و الحبهان
* يضاف الملح و يقلبوا مع بعض ثم يضاف الارز المصفى و يقلب مره مع باقى المكونات
* يضاف اليه المرقه و يترك حتى يغلى على نار مرتفعة ثم يغطى و يترك ليغلى مره اخرى
* يترك على نار منخفضة مغطى لمدة 15 الى 25 دقيقه حتى ينضج تماما و يقدم بالهنا
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