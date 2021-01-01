شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه



بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط المدعو غ ك غ السابق اتهامه في القضية رقم 393 لسنة 2011 جنايات الجمالية/ سرقة بالإكراه، وذلك عقب قيامه بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية وافتعال المشاكل مع المواطنين للتأثير على إرادتهم وتهديدهم بالأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة.



بلاغا تلقته مباحث الجمالية، أفاد قيام المدعو غ ك غ عاطل، بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية، واستخدام الأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، مهددا أصحاب المحلات بإشعال النيران في المنطقة حال عدم الاستجابة له.



تم تحرير المحضر رقم 2566 لسنة 2021 جنح الجمالية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة ضبط المتهم.

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وتبين من التحريات، قيام المذكور بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية وافتعال المشاكل مع المواطنين للتأثير على إرادتهم وتهديدهم بالأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، بأنه سيقوم بإشعال المنطقة ان لم يستجيبوا له، وحرق ممتلكاتهم.وتمكنت فرق المباحث بإشراف العقيد خالد سيف مفتش المباحث، وبرئاسة المقدم محمد علوى رئيس مباحث الجمالية، من ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة، وبحوزتهم سلاح أبيض.وبمواجهته أعترف بارتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، كشفت ملابسات البلاغ الذي تلقته من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حول ابتزاز عامل صيانة هواتف محمولة لها، وتهديده بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت السيدة تلقيها اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها"، أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها ومساومتها على دفع مبلغ مالي نظير عدم التشهير بها ونشر مقاطع الفيديو والصور المُشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالي المُشار إليه.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الاكمنة اللازمة، أمكن ضبطه، وتبين أنه عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم، وبحوزته "كارت ميموري" يحتوى على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة المُشار إليها.بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجنى عليها على المحل لصيانة هاتفها، تمكن من التحصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها وابتزازها لدفع مبلغ مالي.