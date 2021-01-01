شاهد.. رينو تعلن عن نسخ جديدة من أجمل سيارة كروس أوفر لديها



سيارة كروس أوفر سيارة كروس أوفر

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من Arkana التي تصنف كأجمل سيارة كروس أوفر طورتها في السنوات العشر الأخيرة.



وتأتي Arkana الجديدة بهيكل كروس انسيابي مع باب مائل لصندوق الأمتعة الخلفي يشبه بتصميمه ذلك الموجود في سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، كما تتميز بتصميم غريب وفريد للمصابيح الأمامية والخلفية.



ويبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و54 سنتيميترا، وعرضه 182 سم، وارتفاعه 156 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، أما سعة الصندوق الخلفي فيه فيمكن أن تصل إلى 1333 ليترا بعد طي الصف الخلفي من المقاعد.

قد يعجبك أيضا...

وتتميز نسخة Prime الجديدة من Arkana بعجلات مجهزة بأقراص كروم بحجم 17 إنشا، وقمرة مزينة بالكروم وعناصر من ألياف الكربون، وجهزتها رينو بمقاعد جلدية مريحة و6 وسادات أمان هوائية، ومرآة داخلية بميزة التعتيم التلقائي، وأنظمة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة طي المرايا وإغلاق النوافذ تلقائيا أثناء الخروج من السيارة، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.وستطرح المركبة المعدلة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر، تولد عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست أو سبع مراحل.