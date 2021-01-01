أعلنت شركة رينو الفرنسية عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من Arkana التي تصنف كأجمل سيارة كروس أوفر طورتها في السنوات العشر الأخيرة.
وتأتي Arkana الجديدة بهيكل كروس انسيابي مع باب مائل لصندوق الأمتعة الخلفي يشبه بتصميمه ذلك الموجود في سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، كما تتميز بتصميم غريب وفريد للمصابيح الأمامية والخلفية.
ويبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و54 سنتيميترا، وعرضه 182 سم، وارتفاعه 156 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، أما سعة الصندوق الخلفي فيه فيمكن أن تصل إلى 1333 ليترا بعد طي الصف الخلفي من المقاعد.
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التعليقات على شاهد.. رينو تعلن عن نسخ جديدة من أجمل سيارة كروس أوفر لديها
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