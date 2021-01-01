أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز



أزمة فنية فى الزمالك أزمة فنية فى الزمالك

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من أزمة دفاعية قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



ويفقد الزمالك جهود محمود علاء مدافعه الأساسى خلال مواجهة طلائع الجيش فى ظل معاناة اللاعب من إصابة عضلية قوية تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الفريق الماضية أمام إنبي والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.



كما يعد موقف محمد عبدالغنى المدافع غامضا بشأن المشاركة مع الزمالك فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش نتيجة معاناته أيضا من شد عضلى، ولكن يحاول الجهاز الطبي للزمالك فى الوقت الحالى تجهيز عبدالغنى للحاق بمواجهة الطلائع واللعب بجوار محمود حمدى الونش فى خط دفاع الأبيض.

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وفى حال عدم تمكن لحاق عبدالغنى بمواجهة الزمالك وطلائع الجيش، فباتت فرص محمد عبدالسلام كبيرة فى التواجد فى تشكيل الزمالك الأساسى فى المباراة رغم إنه بعيدا بشكل تام عن المشاركة مع الفارس الأبيض خلال الجولات الماضية من مسابقة الدوري.وفى هذا السياق ، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.ترتيب جدول الدوري الممتازالجدير بالذكر ان نادي الزمالك يتصدر مسابقة الدوري الممتاز ، وفي أخر مبارياته مع نادي إنبي أستطاع ان يقتنص 3 نقاط ثمينة ليرتفع رصيده من النقاط الي 48 نقطة من حصدها من 22 مباراة ، فاز في 14 منها ، بينما تعادل 6 مباريات وخسر مبارتين ، بنما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها .