بعد تداول الفيديو على فيسبوك.. الأمن يكشف حقيقة قيام شخص بخطف طفل في الشرقية

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الأمن يكشف حقيقة قيام شخص بخطف طفل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو وصور لإحدى السيدات تستغيث بأمن الشرقية بعد قيام طليقها وشقيقه بخطف ابنها عنوه والإعتداء على شقيقها فى ديرب نجم بالشرقية .

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) بالدلوف من مسكن أهلها وبرفقتها ابنها وشقيقها من الأم ، فوجئت بتواجد (زوجها وشقيقه) أسفل المنزل وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية وقاما سالفى الذكر بأخذ الطفل داخل سيارتهما والفرار به .

وبإستدعاء الزوجة المشار إليها أيدت ما جاء بالفحص وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (الزوج وبرفته ابنه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثف الجهود لضبط المتهم الهارب .

المصدر: elbalad

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