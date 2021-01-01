عمره 5 سنوات.. طفل شجاع ينقذ أمه الحامل من الموت



طفل شجاع ينقذ أمه الحامل من الموت طفل شجاع ينقذ أمه الحامل من الموت

عادة ما نرى أطفالا يتسببون في أضرار جسيمة ما يدفع الأم إلى الحرص عليهم ورعايتهم بشكل مستمر.



لكن هذه المرة قام طفل شجاع، يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، بإنقاذ والدته الحامل بعد إصابتها بإغماء نتيجة لإصابتها بشلل دماغي.



وحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إتصل الطفل مونتي بيكر، برقم الطواريء وأبلغهم بإسم والدته وعنوانهم وأخبرهم أنها تعرضت لنوبة إغماء وهي الآن فاقدة للوعي، في مدينة تشيتشستر البريطانية.

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ولم يكتف مونتي بهذا، بل قاد دراجته الصغيرة من منزله إلى منزل جدته لإخبارها بالأمر وطلب مساعدتها في محاولة منه لإنقاذ أمه التي انهارت أمامه على أرضية المنزل.ونشرت الشرطة صورة لمونتي صباح اليوم تحييه فيها على شجاعته رغم صغر سنه، موضحة أنه وجد أمه، أمبر، منهارة على أرضية غرفة المعيشة وهو وحيد برفقة أخته سيلفيا، التي تبلغ من العمر 8 أشهر فقط، فزاد لديه مؤشر الخطورة مما دفعه إلى الاتصال بالطوارئ، الأمر الذي أنقذ حياة أمه وجنينها.وقالت الشرطية التي تلقت إتصال الطفل "لقد كان مونتي هادئا أثناء إتصاله مما سهّل علينا جعله يواصل الحديث ومنحنا المزيد من المعلومات عن مكانه وتفاصيل الواقعة.وتابعت "سألته عن اسمه وسنه واسم والدته ومكان سكنهم، ثم تأكدت من تركه الباب مفتوح لتسهيل دخولنا فور وصول الفريق، كما حدثني عن أخته الصغيرة وعن عمرها ومكان تواجدها داخل المنزل".وقالت الأم امبر عن إبنها فور عودتها الى الوعي، إنها فخورة جدا به، فهو قادر على إنقاذها وإسعادها أكثر من أي شئ اخر في حياتها.وأضافت السيد امبر، البالغة من العمر 28 عاما، والتي تعاني من شلل دماغي، إنها حامل في أسبوعها الثامن، ولم تتفاجأ من شجاعة مونتي لأنه دائما يكون هادئ ويتصرف في الإتجاه الصحيح، مما يزيد فخري به كل يوم.وفي لفتة رائعة، قدم مأمور قسم الشرطة هدايا عديدة لمونتي إحتفالا بعيد ميلاده السادس، كان منها سيارة صغيرة على شكل سيارة شرطة، وشهادة فخر وتقدير من رجال الشرطة له على شجاعته.