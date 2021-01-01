رجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن جربيه بنفسك



رجيم سريع لحرق الدهون رجيم سريع لحرق الدهون

وزنك زاد كثيرا خلال فترة رمضان والعيد إليك رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بعيد ا عن الريجيمات القاسية التى يتبعها الكثيرون تسبب مضاعفات للجسم إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش؟ فى 10 أيام وحرق الدهون التى تراكمت طوال الأسابيع الماضية يقدم موقع "بولد سكاي الهندي".



الإفطار





بيضة مسلوقة أو نستو لايت أو قطعه جبن قريش+ 1 توست سن

أو طبق شوفان + نصف كوب لبن خالى الدسم

قد يعجبك أيضا...

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهةالغذاءاليوم الأول والثالنى والثالث أختارى من الوجبات التالية2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونةأوطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطةأو3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشويأو2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +أو2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشويةاليوم الرابع والخامس والسادس أختارى من الوجبات التالية3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة +طبق سلطة خضراءطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +2 قطعة بانيه مشوىربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسمالعشاء اليومىكوب زبادي خالي الدسم + بيضة مسلوقةيمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهونقرفة أو جنزبيل بالليمون أو كمون بالليمون