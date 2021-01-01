هل يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب

هل يشعر المتوفى بمن يزوره.. سؤال ورد للشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بالدار في إجابته عن السؤال: نعم يشعر المتوفى بمن يزوره، ويفرح بالزيارة كما كان يحدث معه في الدنيا.
وأضاف أمين الفتوى أن الميت يفرح أيضًا بكثرة الدعاء له، مشيرًا إلى أن زيارة المقابر مباحة ولا يوجد ما يحرمها في الشرع أو يوجب تركها، ومستندًا في ذلك إلى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".
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