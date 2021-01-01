علامات تحذيرية لإصابتك بتسمم الحمل انتبهى إليها



تسمم الحمل تسمم الحمل

علامات ينبغى عدم إغفالها مؤشر لأصابتك بتسمم الحمل أنتبهى إليها فهى قد تهدد حياتك وحياه طفلك إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين



ارتفاع ضغط الدم



عندما تعاني الأم بالفعل من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل ، فإن ذلك يزيد فقط من فرص تطور هذه الحالة. قد يرتفع ضغط الدم إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها ، مما قد يتسبب في حدوث نوبات ومضاعفات خطيرة أخرى.

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