نفي مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيحلي كافة الأخبار المتداولة حول رحيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن .
وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن يقدم كافة مالدية من أجل الإرتقاء بالفريق والتواجد في المربع الذهبي وإسعاد جماهير زعيم الثغر من خلال العودة للمشاركة الإفريقية .
وأوضح أن الفريق بات يظهر بشكل مميز للغاية منذ تولي حسام حسن القيادة الفنية للفريق مشيرا إلي تعرض اللاعبين لسوء توفي خلال الفترة الأخيرة والتي تسببت في تعادل الفريق في المباريات الماضية .
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التعليقات على الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر
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