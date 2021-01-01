أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بالحواجز الإسمنتية.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ذلك يأتي بعد إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية.
في وقت لاحق، أفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس.
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التعليقات على القدس تشتعل.. دهس 6 جنود إسرائيليين بالشيخ جراح.. والشرطة تغلق الحي بالحواجز الأسمنتية.. فيديو
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