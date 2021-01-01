القدس تشتعل.. دهس 6 جنود إسرائيليين بالشيخ جراح.. والشرطة تغلق الحي بالحواجز الأسمنتية.. فيديو



القدس تشتعل القدس تشتعل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بالحواجز الإسمنتية.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ذلك يأتي بعد إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية.



في وقت لاحق، أفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس.

قد يعجبك أيضا...

https://twitter.com/i/status/1393930921011814403