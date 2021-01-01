رئيس وحدة الصدر بـ قصر العيني يفجر مفاجأة عن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

قال الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس وحدة الصدر بطب القصر العيني، إن التطعيم ضد فيروس كورونا هام جدا لمواجهة انتشار الفيروس.
وأضاف "عقل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "التطعيم وتناول اللقاح ليس كل شيء"، متابعا: "يجب الاستمرار في ارتداء الكمامات بعد تناول اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".
وتابع:"نحن حاليا نمر بمرحلة صعبة، والإصابات في تزايد مستمر وفي الوقت الحالي أصبحت حالة المريض تتدهور بين لحظة وأخرى بصورة لم نشهدها من قبل".
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