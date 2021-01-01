الأعلى للجامعات: 7 مرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان.. والتعليم العالي تعلن شروط اختيار رئيس الجامعة

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات الجدول الزمني لمقابلات المرشحين على منصب رئيس جامعة حلوانوذلك بعد انتهاء لجنة البت فى الطعون من النظر فى كافة الطعون والفصل فيها، حيث أسفرت القوائم النهائية عن تنافس 7 مرشحين على منصب رئيس الجامعة، وتم تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا لإجراء المقابلات مع لجنة اختيار القيادات الجامعية.







ويتنافس على رئاسة جامعة حلوان، 7 مرشحين بالقائمة النهائية هم:

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1- الدكتور ياسر محمد جادالله، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.7- الدكتور داود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.وحدد قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 ، والصادر بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة بين المتقدمين، وبالتزامن مع بدء إجراءات التقدم والترشح لمنصب 8 رؤساء جامعات حكومية وهى جامعات "بنها – قناة السويس – حلوان – السويس – القاهرة – دمياط – سوهاج – بني سويف" .ونستعرض تفاصيل ومعايير المفاضلة فى الاختيار للمفاضلة وذلك بعد أن كشفت الكشوف النهائية تقدم أكثر من مترشح للحصول على المنصب.حددت المادة الأولى من القانون أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتضم عضوان يختارهما الوزير المختص و4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة، و3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموزها ممن تقلدوا مناصب عامة.ومن المقرر أن يتم وضع استمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية والتي يكون النموذج مكون من 100 درجة موزعة على عدد من المعايير المطلوبة فى المتقدم حيث تم تخصيص 20 درجة للقدرات القيادية والتي تشمل " الرؤية والكاريزما وحضور الشخصية والمسئولية المجتمعية والقدرة على خدمة الآخرين والقدرة على التغيير وحل المشكلات والتركيز على النتائج والتوازن النفسى والمرونة والعمل بروح الفريق.كما تم تخصيص 20 درجة أيضا للقدرات الإدارية والتي تشمل "القدرة على إحداث تطور مؤسسى فى إطار الكلية أو الجامعة وتولى مواقع إدارية اكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة والتخطيط الاستراتيجى والإدارة العامة وإدارة الوقت وإدارة الاجتماعات".ومن بين المعايير قياس آليات تطوير التعليم وخصص لها 20 درجة أيضا وتضم "المشاركة فى ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع المحلى والدولى وتطوير وتحسين التعليم والتعلم وعلاقته باستراتيجية التعليم وإكساب الطلاب المهارات المهنية المستهدفة واستحداث برامج بينية فى الدراسات العليا وتشجيع الدرجات المعنية لتناسب سوق العمل، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء أبحاث علمية وتطبيقية، وتقوية الشراكة مع قطاع الصناعة".أما مهارات الاتصال فخصص لها 10 درجات وتشمل "إجادة اللغة ومهارات العرض الفعال، بالإضافة إلى تخصيص 10 درجات لمعيار القدرة على إدارة الأصول المالية والموارد البشرية وتشمل معيارين التجديد فى مصادر الدخل وإدارة الموارد البشرية، كما تم تخصيص 10 درجات لمعيار القدرات البحثية والمشاريع البحثية وبراءات الاختراع ومعامل هيرش والاسهامات البحثية أو المؤلفات المحكمة دوليا بالنسبة لقطاع العلوم الإنسانية".وأخيرا تم تخصيص 10 درجات لمعيار ارتباط الخطة المقدمة مع واقع الجامعة وإمكانية تطبيقها فى الفترة المحددة.وحدد قرار وزير التعليم العالى، أن اللجنة المشكلة عقب الانتهاء من التقييم تختار الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالى، وإذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.