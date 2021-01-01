تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

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اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم الأحد – برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، واتخذ عددا من القرارات الهامة ، وتغييرات كبيرة في المناصب الإدارية داخل القلعة الحمراء .







ومن أبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي ، تعيين ياسين منصور للقيام بعمل رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم ، كما شمل القرار تعيين المهندس مصطفى مراد فهمي ، للقيام بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم ، كما شمل القرار تعيين حسام غالي لاعب النادي السابق عضواً بمجلس الإدارة.

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كما شملت القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين الدكتور سعد شلبي مديراً تنفيذياً للنادي الأهلي، خلفاً للعميد محمد مرجان ، الذي ترك منصبه وتولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية .إبراهيم الكفراوي مشرفاً على الجهاز التنفيذيكان مجلس الأهلي قرر تكليف ابراهيم الكفراوي عضو المجلس بالإشراف علي الجهاز التنفيذي لفترة انتقالية لحين تعيين مدير تنفيذي جديد.ويعد سعد شلبي واحدا من خبراء التسويق بالأهلي وشغل منصب مستشار مجلس الإدارة للتسويق .ومن ضمن القرارات التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وجاء التشكيل كما يلي:-• الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.• سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوين بمجلس الإدارة.يذكر أن سها الترجمان تعمل مديرًا عاما لفندقي رمسيس هيلتون وهيلتون القاهرة وعضو مجلس إدارة منتخب في غرفة المنشآت الفندقية ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة في البحر الأحمر حتى عام 2016. وعضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة من 2016-2018 ورئيس مجلس إدارة جمعية "السياحة ثقافة شعب" وعضو اللجنة الفنية في المجلس الأعلى للسياحة من 2016-2018.أما إيمان عبد المنعم فعمل رئيسًا تنفيذيًا لشركة جولدن تورز للخدمات وسبق لها العمل بمكتب العمارة للمناطق الحارة بدبي ومديرا لمبنى مركز دبي للطيران لمدة خمس سنوات وقامت بتأسيس مكتب طيران الإمارات بالقاهرة وكانت رئيسًا للجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات لمدة سنتين.كما قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية .وتضمن القرار تعيين المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال ومي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.وكان المهندس أيمن اسماعيل تولى العديد من المناصب الإدارية الكبرى منها؛ رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، ورئيس مجلس إدارة دار المعمار، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية سابقا، وشركة بيبسي كولا العالمية وشركة بروكتر أند جامبل أمريكا، ثم الشرق الأوسط.فيما يتمتع حازم هلال خريج كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بخبرات تقترب من الـ20 عامًا بالعمل في العديد من الشركات العالمية؛ منها شركة بروكتر أند جامبل في منطقة الشرق الأوسط لمدة 12 عامًا، ومديرًا لشركة أوت أوزي بوكس لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجوده عضوًا بلجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية الأمريكية ويعمل حاليًا مديرًا للقطاع التجاري لشركة ماونتن فيو للأستثمارات العقارية. أما مي سامي، فهي تحمل خبرات 25 عامًا من العمل في شركات كبرى عالمية مثل بيبسي كولا وبروكتر أند جامبل، والعمل رئيسًا لقطاع الموارد البشرية في مجموعة الفطيم، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات السعودية في قطاع التطوير العقاري وقطاع الأدوية.