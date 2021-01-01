معركة الكرامة.. حفتر يعلن تحرير مدينة بنغازي بشكل كامل من الإرهاب

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صورة الخبر: المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا ، وانتصار الجيش الوطني الليبي في معركة الكرامة ضد الإرهاب في المدينة.

وانطلقت اليوم الأحد بمدينة بنغازي الاحتفالات الشعبية الكبرى بالذكرى السابعة لإطلاق ثورة الكرامة.

ووجه حفتر كلمة إلى الشعب الليبي بهذه المناسبة بدأها بالآيه القرآنية "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ".

وأشار إلى الكفاح المتواصل ضد الإرهاب وأعوانه الذي دام أكثر من 3 سنوات متتالية دون توقف تحمل خلالها المواطن مرارة الحرب وقسوتها، وقدم فيها الجيش الوطني أرواحه ودمائه ليحيا الوطن حرًا أبيًا ويعيش المواطن كريمًا في أرضه وسيدًا عليها.

وتابع حفتر "بعد أن قدمنا قوافل من الشهداء الأبرار الذين ودعناهم مرفوعي الرأس في ساحات الشرف، نزف إليكم اليوم نبأ تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرًا كاملا غير منقوص، ونعلن انتصار الجيش الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب".

وكانت العملية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في 16 مايو 2014، قد أنهت محاولات سيطرة الجماعات الإرهابية على المنطقة الشرقية والجنوبية وإنهاء حالة الفوضى التي لا تزال تشهدها مدن المنطقة الغربية.

المصدر: elbalad

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