بدء استقبال مصابى غزة عبر معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. فيديو



بدء استقبال مصابى غزة بدء استقبال مصابى غزة

بدأ منذ قليل، عملية استقبال المصابين من الشعب الفلسطيني، نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع، في معبر رفح، وذلك بعد إعلان مصر رسمياً قرارها بفتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.



وكان فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أعلن اليوم، فى بيان له، تواجد فريق الهلال الأحمر المصري في معبر رفح استعداد لاستقبال المصابين فى أى وقت، وتابع البيان، أنه تم تكوين فريق استجابة علي مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري، وتجهيز فرق المتطوعين لتوفير كافة احتياجات أى حالة تصل من قطاع غزة للأراضي المصرية .



ويأتى هذا فى إطارِ الدورِ المشرف الذى تلعبُه مصرُ فى ظل الأحداث الأخيرة التى تشهدُها فلسطين فهناك أنشطةً مكثفةً تبذُلها الدبلوماسيةُ المصرية فى الوقت الحالى من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، واحتواء الانتهاكاتِ التى شملت العديد من المناطق، بدءً من مدينة القدس مرورا بالضفةِ الغربيةِ وحتى قطاع غزة وهى الممارسات التى لاقت إداناتٍ دوليةً كبيرة، بسبب ما أسفرت عنه من ضحايا وإصابات، بالإضافة إلى تهجير ألاف المواطنين، والتى وصلت إلى حد الجرائم.



وأجرى وزير الخارجية سامح شكرى العديد من المحادثات، مع عدد من المسئولين الدوليين، لمناقشة التصعيد الإسرائيلى وما سوف يؤولُ عنه فى المرحلة المقبلة، وبالتالى الخُطوات التى ينبغى اتخاذها لاحتواءِ الأزمة الراهنة.و يذكر أن الدورَ المصرىَ فى احتواء الأزمةِ الفلسطينية الراهنة كان محلُ إشادةٍ كبيرةٍ من قبل العديد من الدول.



كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عبر حسابها على فيس بوك، ارتفاع عدد الشهداء إلى 181 "مئه احدى وثمانين" من بينهم 52" اثنين وخمسين" طفلا و31 " وإحدى وثلاثين" سيدة، و1225 " ألفٍ ومئتى وخمسه وعشرين " إصابةٍ بجروحٍ مختلفة، منذ بداية العدوان الإسرائيلى على القطاع، منوهةً بأن العدد ما زال مرشحًا للزيادة.



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