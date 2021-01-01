حسب شدة الأعراض .. كيفية علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا في المنزل



كيفية علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا كيفية علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا

أصبح إصابة طفل في العائلة بـ فيروس كورونا، يمثل ذعرًا لأغلب الأسر، إلا أنه بإمكان الوالدين مساعدة الطفل في المنزل، عبر تقديم طرق الرعاية الصحية اللازمة.



ونقدم لك بعض الإرشادات لتحديد مستوى شدة الإصابة والعلاج المطلوب للأطفال المصابين بـ فيروس كورونا، خاصة عندما يكونون في عزلة منزلية.



حالات بدون أعراض

عادةً ما يتم تحديد الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض أثناء الفحص، إذا تم التعرف على أفراد الأسرة الآخرين. قد يحتاج هؤلاء الأطفال إلى مراقبة لتطور الأعراض والمعالجة اللاحقة وفقًا للشدة المقدرة.

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حالات خفيفةقد تظهر على الأطفال المصابين بحالات خفيفة أعراض مثل التهاب الحلق أو سيلان الأنف أو السعال دون صعوبة في التنفس، وقد يعاني عدد قليل من الأطفال من أعراض الجهاز الهضمي.يمكن التعامل مع الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من عدوى COVID-19 الخفيفة من خلال العزلة المنزلية وعلاج الأعراض، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات مرضية مصاحبة مثل أمراض القلب الخلقية وأمراض الرئة المزمنة والخلل المزمن في الأعضاء والسمنة.علاج الحالات الخفيفةللحمى: باراسيتامول 10-15 مجم / كجم / جرعة يمكن تكرارها كل أربع إلى ست ساعاتللسعال: عوامل مهدئة للحلق مثل الغرغرة بمحلول ملحي دافئ عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقينالسوائل والأعلاف: تأكد من تناول السوائل عن طريق الفم للحفاظ على الترطيب والنظام الغذائي المغذيالمضادات الحيوية: غير محددوفقًا لوزارة الصحة ، لا يوجد دور لهيدروكسي كلوروكين ، فافيبيرافير ، إيفرمكتين ، لوبينافير / ريتونافير ، ريمديسيفير ، أوميفينوفير ، مناعة بما في ذلك Tocilizumab ، إنترفيرون ب 1 أ ، ضخ البلازما النقاهة أو ديكساميثازون .يمكن للوالدين أو مقدم الرعاية الاحتفاظ بمخطط مراقبة لحساب معدلات التنفس مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم عندما لا يبكي الطفل ، أو انسحاب الصدر ، أو تغير لون الجسم إلى اللون الأزرق ، أو برودة الأطراف ، أو إخراج البول ، أو تشبع الأكسجين عبر مقياس التأكسج النبضي ، وتناول السوائل والنشاط. مستوى.إلى جانب ذلك ، يجب أن يكون هناك اتصال منتظم مع الطبيب.