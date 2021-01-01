لذيذة وشهية.. طريقة عمل شاورما الدجاج المشوي

شاورما الدجاج المشوي
إذا كنتي تحاولين تقديم غداء مختلف وخفيف في إجازة العيد لأسرتك، نقدم لكي طريقة عمل شاورما الدجاج المشوي.
شاورما الدجاج
مقادير شاورما الفراخ:
نصف كيلو صدور فراخ
قطعة فحم صغيرة
1 حبة متوسطة بصل
5 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة زعتر
2 قرن فلفل أخضر حار
حبة ليمون
2 ملعقة كبيرة خل
1 حبة متوسطة طماطم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما فراخ
1 ملعقة صغيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس
1 حبة بصل كبيرة
1 حبة طماطم كبيرة
2 حبة فلفل ألوان أو أخضر
قليل من البقدونس
طريقة عمل الشاورما:
يقشر البصل ويغسل، و تغسل الطماطم و الفلفل و البقدونس، و يقطع و نضع كل نوع منهم في طبق صغير.
تغسل صدور الفراخ جيداً عدة مرات بالخل والدقيق والليمون والملح حتي تختفي الزفرة.
تنقع صدور الدجاج في ماء و ملح و خل لمدة ربع ساعة ثم تشطف بالماء
نترك صدور الفراخ في مصفاة حتى تجف
تقطع صدور الفراخ شرائح طولية رفيعة
يقشر البصل و الثوم
يغسل البصل و الطماطم و الفلفل الحار والليمون
نضع في كبة تقطيع البصل كل من البصل والثوم وحبة الطماطم الفلفل الحار وعصير حبة الليمون والخل والملح والفلفل والبهارات والكركم والكاري والزعتر و زيت الزيتون
تفرم كل المكونات في الكبة حتي تمتزج تماماً و تنعم
نضع شرائح الفراخ المقطعة طولياً في بولة متوسطة ثم نضع عليها كل المكونات المفرومة
تقلب شرائح الدجاج مع كل المكونات جيداً حتي يمتزجون
تغطي بولة فراخ الشاورما و نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات و كلما زادت المدة يكون أفضل
نضع قطعة الفحم على شعلة بوتجاز ونتركها حتى تشتعل
نضع زيت في مقلاة و نضعهم على النار حتى يسخن ثم نضع عليه شرائح الفراخ المتبلة مع التقليب حتى تمتص السوائل الموجودة بها تم نضيف عليهم شرائح البصل ونقلبهم ثم نضع عليهم شرائح الفلفل و نقلبهم
ثم نضيف شرائح الطماطم
نرفعها من علي النار ونضيف عليهم البقدونس المقطع صغير و نقلبهم
نضع قليل من الزيت في طبق صغير من الستانلس ستيل و نضع الطبق في وسط مقلاة الشاورما ثم نضع الفحمة المشتعلة في الزيت و تغطي مقلاة الشاورما حتى تمتص رائحة الفحم.
نحضر عيش الشاورما و نضع على كل رغيف ملعقة كبيرة ثومية و نفردها على الرغيف كله
نضع كمية من الشاورما في كل رغيف و نفردها في المنتصف بالطول و نضيف عليها قطع صغيرة من الخيار المخلل
يلف كل رغيف كالاسطوانة ثم يقسم كل رغيف إلى نصفين بشكل مائل
نحضر ورق ألمونيوم ويقطع بطول 30 سم وعرض 10 سم
نلف طرف كل نصف رغيف من الطرف الغير مائل
ترص سندوتشات شاورما الفراخ في طبق التقديم و يزين الطبق بقطع من الخس
يقدم بجانبه بطاطس مقلية.
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