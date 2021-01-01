لذيذة وشهية.. طريقة عمل شاورما الدجاج المشوي



شاورما الدجاج المشوي شاورما الدجاج المشوي

إذا كنتي تحاولين تقديم غداء مختلف وخفيف في إجازة العيد لأسرتك، نقدم لكي طريقة عمل شاورما الدجاج المشوي.







شاورما الدجاج

مقادير شاورما الفراخ:

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نصف كيلو صدور فراخقطعة فحم صغيرة1 حبة متوسطة بصل5 فصوص ثومملعقة صغيرة زعتر2 قرن فلفل أخضر حارحبة ليمون2 ملعقة كبيرة خل1 حبة متوسطة طماطم1 ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما فراخ1 ملعقة صغيرة زعتر1 ملعقة صغيرة كاري1 ملعقة صغيرة كركم1 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 ملعقة صغيرة ملح2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس1 حبة بصل كبيرة1 حبة طماطم كبيرة2 حبة فلفل ألوان أو أخضرقليل من البقدونسطريقة عمل الشاورما:يقشر البصل ويغسل، و تغسل الطماطم و الفلفل و البقدونس، و يقطع و نضع كل نوع منهم في طبق صغير.تغسل صدور الفراخ جيداً عدة مرات بالخل والدقيق والليمون والملح حتي تختفي الزفرة.تنقع صدور الدجاج في ماء و ملح و خل لمدة ربع ساعة ثم تشطف بالماءنترك صدور الفراخ في مصفاة حتى تجفتقطع صدور الفراخ شرائح طولية رفيعةيقشر البصل و الثوميغسل البصل و الطماطم و الفلفل الحار والليموننضع في كبة تقطيع البصل كل من البصل والثوم وحبة الطماطم الفلفل الحار وعصير حبة الليمون والخل والملح والفلفل والبهارات والكركم والكاري والزعتر و زيت الزيتونتفرم كل المكونات في الكبة حتي تمتزج تماماً و تنعمنضع شرائح الفراخ المقطعة طولياً في بولة متوسطة ثم نضع عليها كل المكونات المفرومةتقلب شرائح الدجاج مع كل المكونات جيداً حتي يمتزجونتغطي بولة فراخ الشاورما و نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات و كلما زادت المدة يكون أفضلنضع قطعة الفحم على شعلة بوتجاز ونتركها حتى تشتعلنضع زيت في مقلاة و نضعهم على النار حتى يسخن ثم نضع عليه شرائح الفراخ المتبلة مع التقليب حتى تمتص السوائل الموجودة بها تم نضيف عليهم شرائح البصل ونقلبهم ثم نضع عليهم شرائح الفلفل و نقلبهمثم نضيف شرائح الطماطمنرفعها من علي النار ونضيف عليهم البقدونس المقطع صغير و نقلبهمنضع قليل من الزيت في طبق صغير من الستانلس ستيل و نضع الطبق في وسط مقلاة الشاورما ثم نضع الفحمة المشتعلة في الزيت و تغطي مقلاة الشاورما حتى تمتص رائحة الفحم.نحضر عيش الشاورما و نضع على كل رغيف ملعقة كبيرة ثومية و نفردها على الرغيف كلهنضع كمية من الشاورما في كل رغيف و نفردها في المنتصف بالطول و نضيف عليها قطع صغيرة من الخيار المخلليلف كل رغيف كالاسطوانة ثم يقسم كل رغيف إلى نصفين بشكل مائلنحضر ورق ألمونيوم ويقطع بطول 30 سم وعرض 10 سمنلف طرف كل نصف رغيف من الطرف الغير مائلترص سندوتشات شاورما الفراخ في طبق التقديم و يزين الطبق بقطع من الخسيقدم بجانبه بطاطس مقلية.