الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا.. وانخفاض الحرارة 7 درجات

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انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة على البلاد، غدا الاثنين، حيث تتراجع درجات الحرارة مجدداً بعد الارتفاع المؤقت في الدرجات الذي تشهده البلاد اليوم، الأحد، لتسجل تراجع بمعدل نحو 7 درجات على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما يظل جنوب البلاد وجنوب الصعيد فوق حاجز 40 درجة.

ويكون الطقس غدا، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحب ذلك ظواهر جوية مؤثرة غدا، وهي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، على القاهرة الكبرى 32 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 26.

المصدر: elbalad

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