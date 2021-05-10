هذه خطوات تطوير الضرائب في العام المالي القادم.. تفاصيل

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صورة الخبر: الضرائب
الضرائب

تستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته أول يوليو 2021، زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل 13% نسبة إلي الناتج المحلي الاجمالي عبر تطوير منظومة الضرائب وتنويع مصادر الايرادات.

قال تقرير حكومي حول مشروع قانون موازنة العام المالي المقبل، إن تلك النتائج المحققة في نهاية مارس الماضي تعكس نمو الإيرادات العامة للدولة خلال الـ9 شهور الأولى للعام المالي الجاري بمعدل 13.5% مسجلا 539 مليار جنيه بعد ان كانت 475 مليارا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

وأشار التقرير إلى أن تلك النتائج تؤكد جهود وزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وضبط السياسات الضريبية وتعظيم الإيرادات العامة من خلال التوسع في ميكنة الإجراءات الضريبية وحصر المجتمع الضريبي وتحسين عمليات التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية و تطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك.

وأشار التقرير إلى استهداف برنامج الإصلاح المالي الاستمرار التدريجي في تخفيض معدلات الإنفاق العام بمعدل 12.5% خلال العام المالي المقبل نظرا لاستمرار جهود الاصلاح الاقتصادي وتقليص زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين العام.

وتوقعت الحكومة تحقيق تنمية علي فاتورة الأجور لتصل نسبته إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: elbalad

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