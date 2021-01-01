أقل من 250 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات سيدان فى مصر



أفضل 5 سيارات سيدان فى مصر أفضل 5 سيارات سيدان فى مصر

تعتبر السيارات السيدان من أهم فئات المركبات داخل سوق السيارات المصرى، لما تتميز به من عدة صفات أهمها الاعتمادية والتوفير فى الوقود، بالإضافة إلى أسعارها المنخفضة مقارنة بالفئات الأخرى.







وخلال السطور التالية سنتعرف على أكثر 5 سيارات اعتمادية فى السوق المصرى وبسعر أقل من 250 ألف جنيه.

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1-لادا جرانتاتعتمد سيارات لادا جرانتا ، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان ، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .أما الفئة الثانية فتستمد قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات أتوماتيك .وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتي السيارة بسعر :- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعر 153,000 جنيه- اوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021بسعر 176,000 جنيه2- بروتون ساجاتنتمي بروتون ساجا لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي، وينتج قوة 95 حصان ، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتي السيارة بسعر :- مانيوال / STANDARD 2021بسعر 166,900 جنيه- اوتوماتيك / STANDARD 2021بسعر 188,900 جنيه- اوتوماتيك / PREMIUM 2021بسعر 202,900 جنيه3- سوزوكي ديزايرينتمي طراز سوزوكي ديزاير لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 85 حصان وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك .و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / سعة، فى مدة زمنية 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتي السيارة بسعر :- مانيوال 2021 بسعر 170,000 جنيه- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 206,500 جنيه- اوتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعر 214,500 جنيه4- بي واي دي F3ينتمى طراز بي واى دي F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتي السيارة بسعر :- مانيوال 2021 بسعر 174,000 جنيه5- شيري أريزو 5ينتمي طراز شيري أريزو 5 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية ، ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .وتأتي السيارة بسعر :- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2021 بسعر 176,900 جنيه- AT/ BASELINE 2021 بسعر 194,900 جنيه- AT / BASELINE LEATHER 2021 بسعر 195,900 جنيه- اوتوماتيك / هاى لاين 2021 بسعر 209,900 جنيه