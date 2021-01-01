

أفضل 5 نصائح للمرأة المقبلة على قيادة السيارة أفضل 5 نصائح للمرأة المقبلة على قيادة السيارة

تشكل قيادة السيارات أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، وهناك بعض الخطوات التي يجب مراعتها في حالة قيادة السيارة في الفترات الأولى، خاصة بالنسبة للسيدات، والتي لها عامل مهم على كشف مجريات الطريق والتعامل الجديد في مختلف الظروف.. يقدم موقع "صدى البلد" أفضل 5 نصائح للمرأة المقبلة على قيادة السيارات.



1 – ضبط مقعد القيادة



يجب أن نضبط مقعد القيادة جيدًا قبل أن ننطلق إلى رحلتنا، وأن يكون موضع القدم مناسب تمامًا لدواسة البنزين والفرامل، وللدبرياج في حالة قيادة سيارة مانيوال، وللتحكم جيدًا في حركة السير.

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2 – المراياتمن الضروري أن نضبط المرايات الجانبية ومرآة الصالون الداخلية، حتى نكشف عن جميع النقاط أثناء القيادة.3 – وسائل التحكمفي حالة الانتقال من حارة مرورية إلى أخرى، فلابد من تفعيل الإشارة الجانبية المناسبة، واستخدام المرآة الجانبية لتفادي مخاطر السيارت القادمة من الناحية الخلفية، كما يجب تفعيل زر الانتظار في حالة الاصطفاف، أو إعطاء إشارة تحذير.4 – القواعد المروريةيجب أن نلتزم بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها، مع ترك مسافة مناسبة للأمان، بالاضافة إلى تجنب مشكلة الوقوف المفاجئ، والانتباه للإشارات المرورية، ونقاط عبور المشاه.5 – الابتعاد عن التشتتربما تتعرض السائقات والسائقين الجدد إلى حالة من التشتت التي تنتج عن ردود الأفعال الغير متوقعة، أو تحديات الطريق المختلفة، ولذلك ننصح دومًا بالقيادة الحكيمة، وتجنب جميع الأمور السلبية أو المضايقات، والتركيز على هدف واحد وهو الوصول إلى لقب السائقة الماهرة.