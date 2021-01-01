البحوث الفلكية: عطارد في أقصى استطالة شرقية وأفضل وقت لمشاهدته الاثنين



المعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة جديدة تشهدها سماء القاهرة خلال هذا الشهر ، وينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق فى تصريحات ل "صدى البلد" إن كوكب "عطارد" سيكون في أقصى استطالة شرقية يوم الاثنين القادم .



وأضاف ، إن المسافة القوسية بينه وبين الشمس ستبلغ 22 درجة ، لافتا إلى أن هذا هو أفضل يوم لمشاهدة عطارد وتصويره من قبل هواة الفلك والمهتمين بعلومه .

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وأشار الدكتور أشرف تادرس إلى أنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء في فترة ما بعد غروب الشمس مباشرة .ونوه إلى أنه يجب أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم والسحب وبخار الماء للتمكن من رؤية ومشاهدة هذه الظاهرة بوضوح .جدير بالذكر ، إن القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .