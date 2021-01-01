البحوث الفلكية: عطارد في أقصى استطالة شرقية وأفضل وقت لمشاهدته الاثنين

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صورة الخبر: المعهد القومي للبحوث الفلكية
المعهد القومي للبحوث الفلكية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة جديدة تشهدها سماء القاهرة خلال هذا الشهر ، وينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق فى تصريحات ل "صدى البلد" إن كوكب "عطارد" سيكون في أقصى استطالة شرقية يوم الاثنين القادم .

وأضاف ، إن المسافة القوسية بينه وبين الشمس ستبلغ 22 درجة ، لافتا إلى أن هذا هو أفضل يوم لمشاهدة عطارد وتصويره من قبل هواة الفلك والمهتمين بعلومه .

وأشار الدكتور أشرف تادرس إلى أنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء في فترة ما بعد غروب الشمس مباشرة .
ونوه إلى أنه يجب أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم والسحب وبخار الماء للتمكن من رؤية ومشاهدة هذه الظاهرة بوضوح .

جدير بالذكر ، إن القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .

المصدر: elbalad

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