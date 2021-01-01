البحوث الفلكية: عطارد في أقصى استطالة شرقية وأفضل وقت لمشاهدته الاثنين

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة جديدة تشهدها سماء القاهرة خلال هذا الشهر ، وينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .
وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق فى تصريحات ل "صدى البلد" إن كوكب "عطارد" سيكون في أقصى استطالة شرقية يوم الاثنين القادم .
وأضاف ، إن المسافة القوسية بينه وبين الشمس ستبلغ 22 درجة ، لافتا إلى أن هذا هو أفضل يوم لمشاهدة عطارد وتصويره من قبل هواة الفلك والمهتمين بعلومه .
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التعليقات على البحوث الفلكية: عطارد في أقصى استطالة شرقية وأفضل وقت لمشاهدته الاثنين
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