بعد يوم طويل من العمل الشاق، لا يوجد شيء أفضل من أخذ حمام ساخن للشعور بالاسترخاء، لكن الأمر كان مثيرًا للذعر بالنسبة للمرأة عند توجهها إلى حوض الاستحمام.
أصيب المرأة بالذعر بعد رؤية مفاجأة مرعبة مختبأة داخل صنبور المياه، حيث شاركت Lucy ( iamfinny ) إحدى مستخدمات TikTok مقطع فيديو على الإنترنت حول قيامها بالتحقق من صنبورها، بعد أن لاحظت وجود أسلاك سوداء تتدلى منه.
لكن ما اعتقدت أنها أسلاك، اكتشفت أنه كان عنكبوتًا ضخمًا غرس نفسه داخل الصنبور.
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التعليقات على مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور
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