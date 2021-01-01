المدارس المصرية اليابانية تعلن عن موعد إجراء مقابلات الطلاب والمعلمين المقبولين



المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، عن التواصل مع تم قبولهم، سواء معلمين أو طلاب، لتحديد موعد لـ المقابلات الشخصية، عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر.



نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية

يقوم النظام التعليمي في المدارس المصرية اليابانية على التعليم الجديد 2.0 والذي يعتمد على "الكفاءة والقدرة على حل المشكلات والمشاركة والإبداع".



وتتمثل محاور التطوير في نظام التعليم الجديد 2.0 في : (من أكون -العالم من حولي -كيف يعمل العالم -التواصل ) ، بإلاضافة الي التعليم الشامل للطفل والذي يركز على تنمية الجانب العقلي والبدني والوجداني وذلك من خلال تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تهدف إلى:(الإبداع -التفكير المستقل-اكتساب المهارات الحياتيه-القياده- الثقه بالنفس-القدره على الاقناع- تحديد الاهداف- القدرة على حل المشكلات).

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن وصول عدد المدارس المصرية اليابانية إلى ٤٨ مدرسة على مستوى ٢٥ محافظة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، ابتداء من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 ولمدة 15 يوما، إلكترونيا عبر الرابط التالي:https://ejsadm.moe.gov.egوأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال أ / ب، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي مكتبات، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، ومعلم مادة المهارات المهنية.وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادته مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، بداية من الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.egوأكدت أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوي أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاحا التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوي أول وثان والصف الأول الابتدائي فقط بـ 5 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث السادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها".يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.