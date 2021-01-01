سداد المصروفات شرط دخول امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس

أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم باعمال عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ضرورة سرعة سداد المصروفات الدراسية الكترونيا حتي يسمح للطلاب بدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020_2021.
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، إنه إعمالاً بقرارات المجلس الأعلي للجامعات سوف تكون نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020_2021 يوم الخميس الموافق 27 مايو، بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس وتبدأ امتحانات الفصل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو.
وأضاف لـ صدي البلد، أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا.
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