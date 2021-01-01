سداد المصروفات شرط دخول امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس

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أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم باعمال عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ضرورة سرعة سداد المصروفات الدراسية الكترونيا حتي يسمح للطلاب بدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020_2021.



قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، إنه إعمالاً بقرارات المجلس الأعلي للجامعات سوف تكون نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020_2021 يوم الخميس الموافق 27 مايو، بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس وتبدأ امتحانات الفصل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو.



وأضاف لـ صدي البلد، أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا.

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وأشار إلى أنه تم تقليل وقت المحاضرات خلال شهر رمضان وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات، مشيرًا إلى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون يومين أسبوعيًا.وشدد علي إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتعقيم القاعات والطرق باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .