قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضياً من البنين ، مرحلة الإبتدائي بدءاً من الصف الرابع الإبتدائي والإعدادي والثانوي بكافة المراحل الدراسية ، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2021/ 2022 طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة .



ويبدأ سحب ملفات التقدم اعتباراً من يوم 17 /05/2021 وحتى 18/07/2021 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط , ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية ، ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة اعتباراً من 29 مايو حتى 28 يوليو 2021.



الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية

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أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية ، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الإبتدائيةبدءاً من الصف الرابع الإبتدائى ، والإعدادية والثانوية بكافة مراحلها الدراسية ، كما يتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر، كما يتم قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة ويتم مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية .وأن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ، وألا يكون قد فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة ، ولا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات ( جمهورية- دولى) , وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية واختبار القوام والنمط الجسمانى والتقييم العام ( كشف الهيئة ) .ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها ، وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة .وأن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً بالنسبة للمرحلة الإبتدائية (كشرط أساسى للقبول) ، وحصول الطالب على بطولات مستوى (منطقة – جمهورية) بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية (كشرط تفضيلى للقبول) .وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقاً لأحدث النظم العلمية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء بالإضافة لمباشرة الطلبة أثناء فترة الاستذكار الليلى ، كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضي طبقاً لقوانين وزارة التربية والتعليم ، وتوفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية أثناء التدريب والبطولات والأجازات بالمجان ، بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقاً للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى طبقاً لمراحلهم السنية .كذلك توفير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين تحت إشراف ضباط متخصصين ، بالإضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضي للطلبة ، فضلاً عن تقديم الحافز المادى والمعنوى للطلبة عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للانضمام للمنتخبات القومية .الألعاب الرياضية بالمدارس العسكريةوتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية لعدد (14) لعبة والتي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب ( رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو ) وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى وتضم ألعاب( الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتية والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون ) .