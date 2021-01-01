كفتة الجمبري المقلية في المنزل بمذاق لا يقاوم.. 3 وصفات مختلفة

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كفتة الجمبري

كفتة الجمبري المقلية من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم نظرا لمذاقها الشهي الذي لا يقاوم، تبحث بعض ربات المنزل عن طريقة عمل كفتة الجمبري في المنزل، ولكنها تختلف من شيف لآخر.



طريقة عمل كفتة الجمبري

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل كفتة الجمبري بمذاق لا يقاوم.

مقادير كفتة جمبري

جمبري مفروم
بصل اخضر مفروم
شبت مفروم
عصير ليمون
كمون
ثوم مفروم
ملح فلفل أسود
بيض
دقيق
بقسماط
زيت

طريقة تحضير كفتة جمبري
- اخلطي الجمبرى مع الثوم المفروم و ملح وفلفل وكمون
-ضيفى الشبت و البصل الاخضر و عصير اليمون و يقلبوا جيدا
- ضيفى بيضة و يخلطوا مرة اخرى ثم ضيفي الدقيق حتى يتماسك الخليط وشكليه
-عفري الكفتة من الجانبين فى البقسماط و يفضل تدخل الثلاجة لمدة ساعة على الاقل قبل التحمير
-حمري الكفتة فى زيت غزير حتى تكتسب اللون الذهبى و ينضج الجمبري تماما

المصدر: elbalad

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