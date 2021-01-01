اكتشف ماذا يحدث بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر



تناول السكر تناول السكر

أظهرت دراسة جديدة، أنه عندما يتوقف شخص ما عن تناول السكر يكون هناك تأثيرات مشابهة لتلك التي تحدث عندما يتوقف الناس عن المخدرات على سبيل المثال.







وأوضحت الدراسة وفقا لموقع "insider"، إنه قد تعاني من الإرهاق والصداع وضباب الدماغ، حتى أن بعض الناس يعانون من ضائقة في الجهاز الهضمي.

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وقال خبراء التغذية لـ INSIDER: "عندما تقلل السكر أو تتخلص منه ، فإن تخزين الدهون سينخفض ​​ببطء وستفقد بعض الوزن، حيث يبدأ التأثير عادةً من أسبوع إلى أسبوعين".وأوضح أيضا الأطباء أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المكرر (مثل قطع الحلوى ، والكعك، والبسكويت ، وما إلى ذلك) يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفرط في الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى حدوث التهاب في الجلد، ونتيجة لذلك تتلف المرونة والكولاجين مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة وترهل الجلد وحب الشباب والوردية.كما أكد الأطباء إن تقليل تناول السكر يمكن أن يساعد في تحسين بشرتك عن طريق تقوية الإيلاستين والكولاجين وتقليل مستوى الالتهاب الموجود في بشرتك.