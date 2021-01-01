وحش جدا.. خالد بيومي يهاجم فريق الأهلي رغم الفوز على صن داونز



خالد بيومي خالد بيومي

كشف خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي عن رأيه في أداء الأهلي امام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.







وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " الأهلي وحش جدا أسوء تركيبه شاهدتها.. اولا فريق بطئ.. ثانيا فريق بعيد الخطوط.. ثالثا فريق بدون رأس حربة صريح ..رابعا فريق بدون أجنحه حقيقية سريعة.. خامسا الفريق بدون هوية في الثلث الامامي.

واضاف : “سادسا مبروك الفوز ولكن البطل يحتاج التعديل ”

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وتغلب فريق الأهلي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام، وينتظر لقاء الإياب فى بريتوريا.أحرز هدفي اللقاء الوحيد طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.