وحش جدا.. خالد بيومي يهاجم فريق الأهلي رغم الفوز على صن داونز

كشف خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي عن رأيه في أداء الأهلي امام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.
وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " الأهلي وحش جدا أسوء تركيبه شاهدتها.. اولا فريق بطئ.. ثانيا فريق بعيد الخطوط.. ثالثا فريق بدون رأس حربة صريح ..رابعا فريق بدون أجنحه حقيقية سريعة.. خامسا الفريق بدون هوية في الثلث الامامي.
واضاف : “سادسا مبروك الفوز ولكن البطل يحتاج التعديل ”
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