

للمرة الثانية.. شركة أمريكية تفقد السيطرة على صاروخ فضائي للمرة الثانية.. شركة أمريكية تفقد السيطرة على صاروخ فضائي

تكررت واقعة فقدان صاروخ فضائي، اليوم السبت،- للمرة الثانية خلال أيام- كان يحمل قمرين صناعيين؛ وذلك بعد فشله في الوصول إلى المدار المحدد له.



وبحسب ما نشرته شركة "روكيت لاب" الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، والمسؤلة عن إطلاق الصاروخ، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، فإن الجزء الأول من الصاروخ انطلق كما كان مخططا له، ولكن خلال المرحلة الثانية من الإشعال، انقطع المحرك، وفشل الصاروخ في إتمام مهمته.



وأوضحت الشركة، في تغريدة لاحقة، أن فريقًا من المتخصصين يعملون حاليًا على تحديد المشكلة، وتصحيحها؛ لعودة الصاروخ بأمان، دون أن يتسبب في أي أضرار للسكان الموجودين على كوكب الأرض، أو أطقم الإطلاق أو الاسترداد الخاصة.

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وطمأنت الشركة- التي تتخذ من نيوزيلندا مقرًا لها- المشككين في قدرتها على السيطرة على الصاروخ الذي فقدته، قائلة: «سيتم استعادة الصاروخ كما هو مخطط له، والأمر برمته لا يحتاج لأي قلق».يذكر أن من بين 20 عملية إطلاق سابقة لـ"روكيت لاب"، نجح 17 منها، فيما فشلت الـ3 الأخرى.وفي نفس المجال، أطلقت الصين، صاروخا، نهاية الشهر الماضي، يبلغ وزنه 21 طنا، إلى الفضاء، حذر الخبراء منه؛ باعتباره صاروخا خارج نطاق السيطرة، ومن الممكن أن يسقط على الأرض في أي لحظة، ويدمر مناطق كاملة مأهولة بالسكان.وأعلنت الصين أن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.