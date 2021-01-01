تكررت واقعة فقدان صاروخ فضائي، اليوم السبت،- للمرة الثانية خلال أيام- كان يحمل قمرين صناعيين؛ وذلك بعد فشله في الوصول إلى المدار المحدد له.
وبحسب ما نشرته شركة "روكيت لاب" الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، والمسؤلة عن إطلاق الصاروخ، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، فإن الجزء الأول من الصاروخ انطلق كما كان مخططا له، ولكن خلال المرحلة الثانية من الإشعال، انقطع المحرك، وفشل الصاروخ في إتمام مهمته.
وأوضحت الشركة، في تغريدة لاحقة، أن فريقًا من المتخصصين يعملون حاليًا على تحديد المشكلة، وتصحيحها؛ لعودة الصاروخ بأمان، دون أن يتسبب في أي أضرار للسكان الموجودين على كوكب الأرض، أو أطقم الإطلاق أو الاسترداد الخاصة.
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التعليقات على للمرة الثانية.. شركة أمريكية تفقد السيطرة على صاروخ فضائي
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