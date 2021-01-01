إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على تل أبيب.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا.. شاهد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على تل أبيب.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا.. شاهد

صورة الخبر: إطلاق عشرات الصواريخ من غزة
إطلاق عشرات الصواريخ من غزة

سمع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى داخل إسرائيل، عقب إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب ومحيطها.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة قبل قليل تستهدف مناطق وسط وجنوب إسرائيل.

ولم يتوقف دوي صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان وهرتسليا وريشون لتسيون وبني براك وتل أبيب.

وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال بالمدينة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة: "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

https://twitter.com/i/status/1393676603356598273

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على تل أبيب.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31322

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager