إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على تل أبيب.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا.. شاهد



إطلاق عشرات الصواريخ من غزة إطلاق عشرات الصواريخ من غزة

سمع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى داخل إسرائيل، عقب إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب ومحيطها.



وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة قبل قليل تستهدف مناطق وسط وجنوب إسرائيل.



ولم يتوقف دوي صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان وهرتسليا وريشون لتسيون وبني براك وتل أبيب.

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وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال بالمدينة.وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة: "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".https://twitter.com/i/status/1393676603356598273