استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تخلق سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية؛ نسبة لتاريخها الممتد وطرازاتها المتنوعة، والتي اختلفت من الناحية الفنية والهيكيلية والتجهيزات الداخلية أيضا.
وتعتبر النسخة تويوتا فورتشنر موديل 2021 واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب أنظمة الأمن والسلامة، ووسائل الرفاهية.
تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصان، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق