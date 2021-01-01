سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في مصر



تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تخلق سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية؛ نسبة لتاريخها الممتد وطرازاتها المتنوعة، والتي اختلفت من الناحية الفنية والهيكيلية والتجهيزات الداخلية أيضا.



وتعتبر النسخة تويوتا فورتشنر موديل 2021 واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب أنظمة الأمن والسلامة، ووسائل الرفاهية.



تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصان، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات.

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و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 10.5 لتر لكل 100 كم، بينما تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال مدة زمنية قدرها 12.4 ثانية.وتضم تويوتا فورتشنر أيضا، نسخة أخرى، تعمل بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 234 حصان، و376 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وبهذه القدرات تستطيع السيارة أن تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 9.4 ثانية فقط.