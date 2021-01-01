ارتفاع 5 درجات.. طقس شديد الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة



طقس شديد الحرارة غدا طقس شديد الحرارة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداـ الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة قد تصل للعاصفة على شمال البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.