أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.
وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.
ويستعرض موقع صدى البلد، الخطوات التي حددتها وزارة التموين إضافة المواليد عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:
التموين تعلن خطوات إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية:
أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا) https://digital.gov.eg/
1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا
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التعليقات على 10 خطوات لإضافة المواليد في التموين | تفاصيل كاملة
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