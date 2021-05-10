10 خطوات لإضافة المواليد في التموين | تفاصيل كاملة



خطوات لإضافة المواليد خطوات لإضافة المواليد

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.



وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.



ويستعرض موقع صدى البلد، الخطوات التي حددتها وزارة التموين إضافة المواليد عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:

التموين تعلن خطوات إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية:

أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا) https://digital.gov.eg/

1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

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2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)4- كتابة اسم الوالدة (الإسم الأول)5- الضغط على خدمات التموين6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة8- كتابة إسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا9- إدخال الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)