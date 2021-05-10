عملة دوجكوين تخطف الأنظار عقب تغريدة جديدة لإيلون ماسك

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عملة دوجكوين


يواصل عراب العملات المشفرة إيلون ماسك نشر تغريداته التي تساهم في صعود هذه العملات بشكل ملموس.

تغريدة جديدة دفعت بعملة دوجكوين للارتفاع بنسبة 36% كشف من خلالها أنه يعمل مع مطوري دوجكوين لتحسين كفاءة المعاملات.

وفي ذات السياق أبدت منصة تبادل العملات المشفرة Coinbase رغبتها في إدراج عملة دوجكوين في منصتها خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.

مقابل ذلك لا يتم أخذ دوجكوين على محمل الجد من قبل مؤيدي بتكوين رغم أنها تعد رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 68 مليار دولار، وفقا لموقع CoinMarketCap.

وكانت عملة بتكوين قد تعرضت لخسائر فادحة عقب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إعلانًا مفاجئًا بأن شركته للسيارات الكهربائية ستتوقف عن قبول عملات بتكوين كدفعة بسبب مخاوف بشأن تأثيرها على البيئة مما ساهم بتكبد العملات المشفرة بما في ذلك دوجكوين خسائر جمة... ويبقى السؤال فيما اذا كان إيلون ماسك سيعاود تكرار سيناريو بتكوين مع دوجكوين مستقبلا ؟

المصدر: elbalad

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