أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالى عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعى، تخطى ٧٠ ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية، منها ٣٨ ألف طلب استوفى الشروط المقررة، وقد تم الانتهاء من تسليم ٥٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة ١٦,٢ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، ومن المقرر تسليم ٦٣٤ سيارة جديدة أخرى، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن هناك ٩ آلاف و٥٣١ طلبًا في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، و١٦٧١ طلبًا فى انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و٧ آلاف طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفى انتظار موافقة البنوك.
أضاف الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة مُدعمة من الدولة وتستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ولا علاقة بين استلام المتقدم سيارة جديدة «موديل السنة»، وبين استحقاقه للدعم ببطاقة التموين، موضحًا أنه لن يتم حذف من يحصل على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» فى إطار هذه المبادرة الرئاسية، من قوائم المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية.
قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن هناك عددًا من الطلبات رفضه البنوك، لعدة أسباب منها: تجاوز سن المتقدم للتقسيط ٦٥ عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم، موكدًا أنه يتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم التظلم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن «١٥٧٠٧»، يتم الرد عليها خلال ٣ أيام عمل.
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التعليقات على وزير المالية: ٣٨ ألف طلب استوفى شروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة
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