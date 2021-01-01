من المتوقع ألا يغير بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أي من العناصر التي تعادلت مع الزمالك 1-1 في الدوري، حينما يقابل صنداونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأحمر فريق موسيماني السابق للمرة الثالثة على التوالي في دور الثمانية، هذه المرة مساء اليوم السبت على استاد الأهلي WE السلام.
ومن المنتظر أن يضم تشكيل الأهلي:
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التعليقات على تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز
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