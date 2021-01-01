تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

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تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع ألا يغير بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أي من العناصر التي تعادلت مع الزمالك 1-1 في الدوري، حينما يقابل صنداونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأحمر فريق موسيماني السابق للمرة الثالثة على التوالي في دور الثمانية، هذه المرة مساء اليوم السبت على استاد الأهلي WE السلام.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – بدر بانون – أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

المصدر: filgoal

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