تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز



تشكيل الأهلي المتوقع تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع ألا يغير بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أي من العناصر التي تعادلت مع الزمالك 1-1 في الدوري، حينما يقابل صنداونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.



ويواجه الأحمر فريق موسيماني السابق للمرة الثالثة على التوالي في دور الثمانية، هذه المرة مساء اليوم السبت على استاد الأهلي WE السلام.



ومن المنتظر أن يضم تشكيل الأهلي:

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حراسة المرمى: محمد الشناويالدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – بدر بانون – أيمن أشرفالوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهرالهجوم: محمد شريف