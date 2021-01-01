يخوض الأهلي اليوم السبت ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه ماميلودي صنداونز وينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN 4.
وقبل المباراة، تنقل القناة ذاتها لقاء شباب بلوزداد والترجي في دوري أبطال إفريقيا والذي ينطلق الساعة 6 مساء.
وفي التوقيت ذاته ينطلق لقاء كايزر تشيفز وسيمبا في البطولة نفسها وتنقله قناة beIN 6.
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التعليقات على مواعيد مباريات السبت 15 مايو 2021.. الأهلي ودربي إيطاليا ومصطفى محمد ونهائي إنجلترا
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